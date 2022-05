Patrice Evra, ex difensore della Juventus e del Manchester United, è noto non solo per le prodezze sul campo, ma anche per l’eccentricità del carattere, diventata, sui social, il suo marchio di fabbrica. Qualche giorno fa, il 2 maggio, Evra ha postato su Instagram un video particolare. Travestito da supereroe, da “patman”, si è esibito in una versione rivisitata di Vivere di Vasco Rossi. Tra una strofa e l’altra, cantata a squarciagola dentro la macchina, il calciatore ha voluto lanciare un messaggio: “Non crescete mai, è una trappola. Nella vita, anche quando ti succedono cose brutte, non mollare mai. Oggi ci pensa zio Pata a tirarti un sorriso. Scusa Vasco per il remix!”. Chi lo segue è già abituato a siparietti ricchi ironia, in cui si prende in giro e scherza con chi gli è attorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrice Evra (@patrice.evra)