L’8 maggio su Rai1 andrà in onda Rinascere, il film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo e di come, nonostante il terribile incidente di cui è rimasto vittima, non abbia mai perso la voglia di andare avanti e di superarsi nel nuoto. Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi il 3 maggio, si sono vissuti attimi di imbarazzo dopo la domanda di una giornalista che, nell’occasione, ha chiesto i motivi della rottura con Lulù Selassiè. La coordinatrice stampa, prima di lasciare intervenire Bortuzzo, ha precisato: “Scusa, ma questa è una domanda che in questo contesto la vedo poco adatta, magari in un altro contesto si potrà fare. Entriamo nel privato di una situazione che se anche vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui”. La giornalista, però, ha incalzato: “Magari lui ha voglia di rispondere”. Lapidario l’intervento del campione di nuoto: “No grazie, sono qui per altro”. “Presto una serie anche sulla storia d’amore”, ha scherzato quindi un dirigente della Rai.

“Manuel Bortuzzo è un testimone di eccellenza della rinascita che riesce da solo a cambiare il suo destino. Il regista parte da quel momento di buio per raccontare una storia senza retoriche e senza lamenti”.

