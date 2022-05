Una vera e propria rissa è esplosa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al “Maurizio Costanzo Show“. Il critico d’arte e lo scrittore sono venuti alle mani ieri pomeriggio durante la registrazione dello storico talk, puntata che andrà in onda questa sera senza tagli in seconda serata su Canale 5. Uno scontro nato durante un dibattito sulla Russia, con le prime immagini pubblicate da Dagospia che mostrano la vicinanza fisica, prima della caduta per terra di Sgarbi.

“Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo”, il commento a caldo inviato da Mughini al sito dirett​o da Roberto D’Agostino, forse nel tentativo di ridimensionare quanto accaduto.

A stretto giro, sempre sulle pagine di Dagospia, la controreplica di Vittorio Sgarbi: “Come vedrai, difendendo artisti, musicisti, sportivi, sono stato insultato, aggredito e buttato per terra da Mughini che pretendeva che un direttore d’orchestra per suonare si dichiarasse contro Putin, dimenticando che gli sportivi che lo avevano fatto non sono comunque stati ammessi a giocare. Inutili le sue smentite: le immagini implacabili dimostreranno che lui si è alzato per venire alle mani, e mi ha spinto facendomi travolgere da sedie e quadri.”

“Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani (era successo nel 2019 a Stasera Italia, ndr). Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico”, aveva commentato in precedenza al Corriere della Sera accennando a una pace forzata sul finale: “Abbiamo fatto una sceneggiata perché Costanzo ha detto che se non riuscivamo a fare pace noi come si poteva sperare nella pace tra Russia e Ucraina, quindi abbiamo accettato a malincuore. Mughini, però, invece di darmi la mano ha allungato un pugno chiuso.”