Ultimo e Jacqueline Di Giacomo sono insieme dall’estate 2021 e da allora sono inseparabili. Lei, figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo, vive e studia in America, ma la distanza, per loro, non è mai stata un problema: appena possono, infatti, attraversano il mondo in aereo per passare teneri momenti insieme, immortalati poi sui social. Qualche giorno fa il cantautore romano è andato a Los Angeles per un’occasione speciale: la laurea di Jacqueline presso il New York Film Academy. Accanto a lei in questo giorno importante c’erano anche il padre e la sorella Rebecca Jewel, a cui la ragazza è molto legata, nata dal matrimonio tra Heather Parisi e Giorgio Manenti. Grande assente proprio la showgirl americana, con cui i rapporti sono da tempo tesi. Con ironia, Jacqueline posta una foto con tanto di cappello e diploma e scrive: “E mo??”. La New York Film Academy è considerata una delle migliori accademie cinematografiche nel mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacqueline Luna Di Giacomo (@givemetartare)