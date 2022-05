Primo Met Gala di coppia per Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale e il marito hanno calcato il red carpet più glamour ed esclusivo d’America, sfoggiato look coordinati creati appositamente per loro dall’amica stilista Donatella Versace. Con l’occasione, durante le ore di preparativi che hanno preceduto l’evento, Chiara Ferragni si è lasciata andare ai ricordi e ha affidato a Instagram le sue considerazioni riguardo alla sua prima volta al Gala, nel lontano 2015. “Venni invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì – ha iniziato a raccontare, aprendo un capitolo della sua vita privata -. Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo così sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni”.

E ancora, l’imprenditrice digitale ha proseguito: “Il Met Gala fu comunque fantastico, ma se penso a quell’anno posso solo pensare ‘Buon lavoro Chiara per uscire da questo momento della tua vita, crea le tue regole e diventa il tuo capo, prendi le tue decisioni e crea la famiglia che hai sempre sognato’. Se Chiara del 2015 vedesse Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia, ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così“. All’epoca, Chiara Ferragni aveva infatti comprato casa a Los Angeles, dove si era trasferita per vivere insieme al suo fidanzato di allora, il fotografo americano Andrew Arthur: per lui aveva lasciato l’Italia e la sua famiglia ma, nonostante questo, la loro relazione non funzionò, come la stessa Ferragni ha confidato anche nel suo docufilm.