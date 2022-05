Voli (lunghi) senza scalo. Se quando prenotate un viaggio una delle vostre priorità è evitare di fare uno stop di qualche ora in uno scalo intermedio, la Qantas potrebbe avere la soluzione. L’amministratore delegato della compagnia aerea, Alan Joyce, ha annunciato l’avvio del “Progetto Alba” per il 2 maggio. Di cosa si tratta? Del volo più lungo del mondo, da Londra a Sidney, senza scalo. Sarà operato con gli Airbus A350-1000 che sono più capienti quanto a carburante ma non solo: hanno anche lo spazio giusto per allestire aree benessere, così da consentire ai passeggeri di muoversi, di fare yoga e quanto serve per mantenersi attivi durante le 20 ore. Ci saranno 238 posti a sedere – meno di quanti ne ha normalmente un aereo di queste dimensioni – e il 40% sarà in classi superiori alla economy. Nella pratica, il volo sarà effettuato dal 2025. Il costo del biglietto? Top secret ma si stima un 15-20% in più dei voli con scalo. Le ore risparmiate? Quattro.