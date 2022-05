Dopo mesi di lavori per definire norme armonizzate in materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili, da un lato, e migliorare strutturalmente il mercato elettrico, le regole tecniche e tutto il vasto e complesso sistema normativo che il settore necessita, dall’altro, con la pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea RED II inizia la fase 2 delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in Italia. Il Movimento 5 stelle organizza, a partire dalle 10, il convegno sulle Cer per fare il punto della situazione, tra prospettive e best practice. Tra gli ospiti, Giuseppe Conte.