Soleil Sorge nelle scorse ore è stata vittima di uno scherzo di cattivo gusto. Dopo essere stata approcciata da un ragazzo per il consueto selfie, questo le ha detto, documentando il tutto con un video: “Posso dirti una cosa? Ma perché dal vivo sei così brutta?“. L’opinionista de La pupa e il secchione non ha dato peso all’imprevisto e, con la sua solita ironia, ha risposto: “Eh, perché non ho le luci giuste“.

In poche ore il video è diventato virale sui social e Soleil ha voluto commentare l’accaduto su Twitter: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore. LOL try again“. Da un evento spiacevole, la Sorge ha voluto inviare un messaggio di positività a tutte le donne: a contare davvero è quello che si è ha dentro.