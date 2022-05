Partecipazione al Giubileo della Regina sempre più in bilico e la serie per Netflix cancellata senza mezzi termini. Quello appena archiviato è stato un “week end da incubo” per i duchi di Sussex, alle prese con due situazioni complicate da gestire, anche per le ricadute negative che rischiano di avere sulla loro immagine. Se da una parte ci sono le questioni familiari, con la “saga” della loro presenza/assenza ai festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II, dall’altra ci sono quelle professionali con gli affari della loro casa di produzione, la Archewell Productions, che faticano a decollare secondo i piani.

PER HARRY E MEGHAN NIENTE GIUBILEO DELLA REGINA? – Se confermata, la notizia sarebbe clamorosa: a Harry e Meghan sarebbe infatti stato chiesto di “stare lontani dal Giubileo”. Cortesemente o meno, non è dato saperlo. Una settimana fa era trapelata l’indiscrezione secondo cui Elisabetta II in persona avrebbe consegnato formale invito all’amato nipote e alla consorte per presenziare agli eventi del Giubileo, il prossimo giugno. Pochi giorni dopo l’inatteso incontro con la Sovrana al castello di Windsor, Harry ha precisato di non essere ancora certo di partecipare al Trooping the Colour, il 2 giugno, con la Royal Family schierata al gran completo dal balcone di Buckingham Palace. Questioni di sicurezza (c’è in ballo una diatriba col Governo inglese per la riassegnazione della scorta) e soprattutto frizioni con il padre Carlo e con il fratello William mai del tutto sanate. Per questo a Palazzo le fazioni sono nettamente contrapposte: da una parte c’è chi insiste per evitare che partecipino, risparmiando altro stress alla Sovrana, dall’altra la diplomazia interna cerca un accordo in extremis. Intanto i tabloid bombardano con prese di posizione nette. “Quelle che dovrebbero essere le meravigliose celebrazioni dell’incredibile lungo regno della regina, sono diventate una specie di saga, del tipo ‘verranno-non verranno?’. Ho davvero l’impressione che Harry e Meghan amino tutte queste speculazioni“, ha detto l’esperto reale Richard Eden nel talk show di MailOnline, Palace Confidential. In molti ormai fanno notare esplicitamente come alla Regina, alle prese con diversi problemi di salute, dovrebbe essere risparmiato dalla coppia questo “balletto” che produce un continuo pressing mediatico.

NETFLIX CANCELLA LA SERIE DI MEGHAN – Come se non bastasse il crollo della loro popolarità, i duchi di Sussex devono ora fare i conti con un altro stop inatteso. Netflix ha infatti annunciato di aver annullato lo sviluppo di Pearl, una serie animata che intreccia fantasy e storia per raccontare le avventure di una dodicenne che si lascia ispirare alle donne influenti del passato per superare le sfide quotidiane della vita. Doveva essere un evento, invece è finita nella lista dei progetti cassati dalla piattaforma, alle prese con un clamoroso calo di abbonati (il primo dopo dieci anni) che ha spinto di vertici a ripianificare gli investimenti. Per Harry e Meghan c’è però una magra consolazione: Netflix ha confermato che continuerà a lavorare su Heart of Invictus, una serie di documentari della Archewell Productions che racconteranno le storie degli atleti protagonisti degli Invictus Games, la manifestazione sportiva per veterani di guerra creata dal principe.