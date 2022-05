7 anni fa nasceva la principessa Charlotte di Cambridge, secondogenita di Kate Middleton e il principe William. L’orgogliosa mamma per augurarle un felice compleanno ha postato sul profilo di coppia ufficiale, The Duke and Duchess of Cambridge, una foto della bambina sorridente insieme al cane di famiglia: “Grazie per tutti i vostri affettuosi messaggi”. Come riporta l’account della royal family, lo scatto è stato realizzato a Norfolk, dove Kate e William possiedono una casa di campagna. Quella di postare le foto dei piccoli di casa è una tradizione a cui Kate non rinuncia: ogni anno, infatti, in occasione dei loro compleanni, s’improvvisa fotografa e realizza teneri photoshoot a Charlotte, George (9 anni) e Louis (4 anni compiuti lo scorso 23 aprile).

