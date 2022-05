Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più affiatati. La coppia, che non ha mai parlato ufficialmente del ritorno di fiamma, è stata avvistata insieme a Napoli, dove ha trascorso un weekend romantico senza Santiago, loro figlio, e Luna Marì, la bambina avuta dalla showgirl insieme ad Antonino Spinalbese.

Se dai loro profili social non è apparsa nessuna foto insieme, a pizzicarli è stato l’account del locale dove i due hanno pranzato il 1° maggio, il Ristorante Rosiello. Stando alle stories, la Rodriguez e De Martino si sono goduti il bel panorama del posto e non si sono sottratti ai selfie di rito con il personale. Dal profilo del ristorante, apprendiamo che la coppia era in compagnia di Emanuele Filiberto, giudice del serale di Amici insieme all’ex ballerino.