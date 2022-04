Questa mattina in Egitto 8 bambini hanno perso la vita in un incidente avvenuto nella città di Itay el-Baroud, nella provincia mediterranea di Beheira: stavano andando a lavorare in una fabbrica a circa 140 chilometri a nord della capitale Il Cairo. Le vittime si trovavano a bordo di un veicolo di tre ruote, insieme ad altre 5 persone: il mezzo si è è ribaltato ed è affondato in un canale di irrigazione nel Delta del Nilo. La polizia locale ha riferito che i bambini avevano un’età compresa tra i 12 e i 15 anni. Almeno quattro persone sono sopravvissute all’incidente e i soccorritori sono alla ricerca di almeno un’altra persona che si trovava a bordo del veicolo: i procuratori hanno aperto un’indagine per accertare la causa del ribaltamento del mezzo.