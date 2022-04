“Ero seduta a tavola con Justin, stavamo parlando normalmente durante la colazione, quando ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite”. Inizia così il racconto dell’ictus che ha colpito la giovane Hailey Baldwin Bieber lo scorso marzo. La modella 25enne moglie di Justin Bieber ha avuto molta paura: “Quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare”. Subito la corsa all’ospedale di Palm Spring e la diagnosi di ictus. “Appena provavo a rispondere alle domande non riuscivo a tirar fuori le parole, come se la mia lingua e la mia bocca non riuscissero a formare le frasi”, ha raccontato Baldwin. La modella ha spiegato su Youtube che si è trattato di un attacco ischemico transitorio, provocato da un coagulo di sangue. Ma che cosa ha provocato il coagulo? “Avevo appena iniziato una pillola anticoncezionale che non avrei dovuto prendere perché soffro comunque di emicrania e non ne parlai prima con il mio medico”, ha detto. Dopo il mini ictus, Baldwin si è sottoposta a molti esami ed ha così scoperto di avere un PFO, un Forame Ovale Pervio, un’anomalia cardiaca curabile. Haley adesso sta bene ed è in grandissima forma.

