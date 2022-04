Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo aveva ritrovato il sorriso accanto al rapper e attore Livio Cori. Secondo le indiscrezioni riportate da Chi, però, la relazione sarebbe già giunta al capolinea. La rivista, infatti, parla di continui malumori che la coppia da tempo tentava di fronteggiare. Se la Tatangelo mantiene il massimo riserbo sulla questione, è Cori a sbottonarsi per primo e l’ha fatto tramite una nota rilasciata al settimanale Oggi: “Il nome della Tatangelo è troppo pesante“, dichiara lapidario. Stando ai loro profili Instagram, la storia non si è chiusa nel migliore dei modi: entrambi hanno voluto eliminare le prove del loro trascorso, cancellando ogni foto che li ritraeva insieme. Eppure solo qualche mese fa la Tatangelo, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, aveva raccontato del suo bel rapporto con il nuovo compagno: “È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti”.