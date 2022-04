Sono passati 33 giorni dalla delicata operazione subita da Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti. Durante una passeggiata con Wally, il cavallo di famiglia, l’animale è caduto e così anche Wilma. Wally l’ha poi inavvertitamente calpestata. Il responso è stato la rottura della spalla, che Faissol aveva così commentato una volta arrivata in ospedale: “Wally ha perso ancora l’equilibrio e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero“. A distanza di poco più di un mese, Lady Facchinetti (così si fa chiamare su Instagram) aggiorna i followers sul suo stato di salute, mostrando la grande cicatrice sul braccio e ironizzando con l’hashtag: #robocop. Poco dopo l’incidente Faissol aveva raccontato sui social che probabilmente non avrebbe più cavalcato in vita sua: “Ho sempre preferito stare in compagnia dei cavalli piuttosto che degli umani. Ora non so più chi frequentare”.

