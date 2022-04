Prima uscita pubblica per la copia formata da Anne Windsor, unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo, e Kate Middleton. Le due reali hanno fatto visita al Royal College di Ostetricia e Ginecologia, supportato economicamente dalle stesse. Nell’occasione, si è parlato di maternità e di come la struttura lavori per prendersi cura delle neo-mamme nel modo più sicuro possibile, anche attraverso macchinari all’avanguardia. La principessa e Kate Middleton si sono, allora, lasciate andare a confessioni, riportando la loro esperienza di mamme. La Windsor ha ricordato di una sua grande preoccupazione durante il parto di uno dei suoi due figli: “Sono inciampata su un camion di cavalli e avevo paura che mio figlio si fosse incastrato. Per fortuna, poi, tutto è andato bene“. Tim Draycott, vice presidente del Royal College di Ostetricia e Ginecologia, ha presentato, così, il nuovo tool, che consente di allertare lo staff nel momento in cui la testa del bambino dovesse “incastrarsi” nella zona pelvica della madre.

