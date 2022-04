Un video in cui Alec Baldwin parla con la polizia dello sparo che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza. Un altro filmato concitato sul set del film Rust mentre medici e infermieri provano a salvare la vita ai feriti. Questi i nuovi materiali audio video che tv e siti web statunitensi hanno pubblicato in merito a quello che è accaduto a Santa Fe sul set del western Rust nell’ottobre del 2021 quando durante le riprese il protagonista Alec Baldwin premette il grilletto e la pistola inaspettatamente carica uccise la giovane Hutchins e ferì il regista Souza. Il video sul set deriva da una bodycam posizionata sulla spalla di un agente di polizia e ritrae gli attimi in cui il personale medico sta cercando di rianimare e stabilizzare un ferito (non si capisce se Souza o la Hutchins). Nell’inquadratura si entra e si esce da una piccola chiesette eretta probabilmente dagli scenografi della produzione in mezzo al deserto dell’Arizona. In un altro video sempre della polizia viene mostrato un interrogatorio di Baldwin in centrale poche ore dopo la sparatoria. Baldwin ripete che non c’erano mai stati problemi con le armi e ripercorre i momenti tragici e involontari della morte della Hutchins: “Ho estratto la pistola lentamente, l’ho girata, l’ho caricata. Bang. Parte il colpo. Lei cade a terra. Lui inizia a urlare”. Infine esiste anche un altro breve video dove vediamo addirittura le prove dell’inquadratura incriminata: un mezzo busto di Baldwin con capello calato sulla fronte dove l’attore estrae la pistola dopo un lungo silenzio. Lo sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza ha dichiarato che l’inchiesta sulla morte della Hutchins e il ferimento di Souza rimane aperta e si aspettano i risultati dell’analisi balistica dell’Fbi.

????I primi secondi dopo che Alik Baldwin ha girato sul set di “Rust” sono stati filmati Le riprese in POV di un agente dei servizi di emergenza mostrano due persone colpite da uno sparo ???? pic.twitter.com/Qd73BU6pAI — Enrico Alesi (@alesi_enrico) April 26, 2022