“Io che odio il caffè ma pur di non mangiare lo bevo“. Queste le parole scritte da Angela Nasti via Instagram story ieri 26 aprile e che stanno facendo discutere sul web. Per i tanti che non la conoscessero, Angela Nasti è una influencer di 22 anni, ex tronista di Uomini e Donne. 821.000 follower su Instagram mentre la sorella Chiara, la vera “star” della casa, ne conta 1.9 milioni. Torniamo però alle dichiarazioni di Angela. La ragazza, a corredo della frase, ha pubblicato lo scatto di una tazzina del caffè. Poi ha aggiunto: “Ho mangiato troppo nei giorni scorsi e da ieri ho iniziato un’alimentazione corretta, ho lo stomaco che mi brontola”. A quel punto una fan le ha fatto notare: “Scrivendo queste frasi dai un messaggio bruttissimo!!! Pensaci”. Un’ottima occasione per scusarsi. Occasione, però, persa. Sì perché Nasti ha insistito: “Mamma mia che pesantezza, mica non mangio! Ho mangiato e ora ho fame quindi bevo il caffè per non mangiare altro, va bene così?”. (Spoiler: No, non va bene così). Ma andiamo avanti. “Sbaglio io o questa ragazza è troppo pesante?”, ha domandato Nasti ai follower. I quali hanno risposto – con una percentuale del 57% nel momento in cui scriviamo – che è l’influencer a sbagliare. Infine Angela ha concluso spiegando di essere seguita da una nutrizionista e assicurando: “Ho iniziato da ieri, ultimamente non ho seguito un bel niente, ho mangiato di tutto”.

“Potete segnalare Angela Nasti per la voce ‘disturbi alimentari‘? Grazie”, ha commentato una ragazza su Twitter. La piattaforma social, infatti, offre la possibilità di segnalare post e stories per diversi motivi. Tra questi – oltre alla truffa, il bullismo, l’autolesionismo etc. – anche “Disturbi alimentari“. La segnalazione viene così intesa: “Post che incoraggiano o promuovono disturbi alimentari” oppure “Commenti che identificano persone che soffrono di un disturbo alimentare attaccandole o prendendole in giro“. Infine qualche altro commento dal web: “Ma nessuno che approva le cose che pubblica Angela Nasti prima di rendere pubbliche le sue ca**ate?”, il commento di un altro utente che la invita sostanzialmente ad affidarsi ad un social media manager. “Tristezza infinita: mi fa male il cuore pensare a tutti quelli che la seguono e mi fa male pensare che abbia una così brutta educazione alimentare“, un altro commento. Qualcuno, però, la difende: “Ha semplicemente detto di prendersi un caffè invece di mangiare schifezze fuori pasto. Quelli che la insultano perché dicono che causi disturbi alimentari alle ragazzine mi fanno ridere. Come se i disturbi alimentari si prendessero (prendessero?! Stiamo forse parlando di un virus?) così”.