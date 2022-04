Nella puntata di Ti Sento in onda il 26 aprile su RaiDue, Christian De Sica si è raccontato al conduttore Pierluigi Diaco. Una chiacchierata su vari temi, compreso quello della fede: “Credo in Dio. Non credo nella Chiesa ma credo in Dio, anche perché nella Chiesa ho avuto brutte esperienze: insomma io andavo in collegio, un collegio meraviglioso, ma vedevo tutte le miserie dei preti. Alcuni no, altri sì e quindi non c’ho creduto più”. C’è un “ma”. Papa Francesco ha fatto in qualche modo riavvicinare l’attore alla Chiesa: “Io credo in questo Papa. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e pensa che mesi fa ha fatto un’intervista in televisione con Fazio e ha citato un film di mio padre Miracolo a Milano”. De Sica ha raccontato di avergli scritto una lettera e di aver ricevuto una lunga risposta: “Mi ringraziava mi benediceva e diceva che suo padre gli faceva sempre vedere i film di mio padre”.