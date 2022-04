Momenti di grande commozione nel salotto di Oggi è un altro giorno. Ospite della puntata di lunedì 25 aprile c’era infatti Robertino, l’ex bimbo prodigio della musica italiana: ad un certo punto, mentre stava parlando di sua madre, ha guardato la conduttrice, Serena Bortone, e con gli occhi lucidi ha detto di intravedere una somiglianza tra lei e sua madre. “Le somigli tanto”, ha spiegato Robertino, cogliendola di sorpresa. Un momento reso ancor più toccante dal fatto che l’artista ha poi confidato di aver avuto recentemente dei problemi di salute: “Ho avuto un ictus e mi è partito un ginocchio. Qualcosa ricordo e non ricordo ogni tanto”, ha detto.

E poi si è lasciato andare alle lacrime parlando della propria famiglia: Roberto Loreti – il vero nome di Robertino – ha infatti perso un figlio lo scorso anno: “Aveva 46 anni, era bravissimo“, ha raccontato tra le lacrime. “Per malattia?“, gli ha chiesto Serena Bortone ricevendo una risposta affermativa. “Hai nipoti?“, gli ha domandato ancora la conduttrice: “Due dalla prima figlia, ma non li vedo mai. E’ una storia lunga”, ha replicato lui in tono laconico. Al che Serena Bortone lo ha invitato a cantare qualcosa dal suo repertorio, risollevando il clima contrito che si era creato in studio: “Non canto da sei anni”, ha ammesso Robertino prima di lasciarsi andare alla musica.

Tra i suoi grandi successi ci sono infatti “Un bacio piccolissimo” del Sanremo 1964 e “Un dollaro d’amore”, per non parlare poi delle sue interpretazioni dei grandi classici della tradizione napoletana – da “O Sole Mio”, “Mamma”, “Non ti scordar di Me” a “Santa Lucia” -, che gli valsero all’epoca il soprannome di “piccolo Caruso”.