Donald Trump entra a gamba tesa nelle dispute che ormai da qualche anno tormentano la famiglia reale britannica e si scaglia senza mezzi termini contro Meghan Markle, definendo il principe Harry “un sottomesso” e invocando un intervento della regina Elisabetta affinché tolga alla coppia tutti i titoli. L’ex presidente degli Stati Uniti ne ha parlato nel corso di un’intervista con il celebre conduttore televisivo britannico Piers Morgan, per il talk “Piers Morgan Uncensored” in onda in queste sere in Gran Bretagna. “Harry è sottomesso, conosce l’espressione?“, ha detto Trump a Morgan, che ha annuito. “Non userò l’espressione completa, ma Harry è frustato come nessuna persona che penso di aver mai visto“, ha continuato Trump. “Non sono un fan di Meghan, non sono mai stato un suo fan, e non l’ho vista di buon occhio fin dall’inizio. Penso che il povero Harry sia stato portato in giro per il naso (traduzione letterale di un modo di dire inglese pari al nostro “preso in giro”, ndr) e penso che questo sia imbarazzante per i reali“.

Il tycoon ha criticato aspramente gli ex Duchi di Sussex, che nel gennaio 2020 hanno preso le distanze dalla Royal Family e ora vivono con i loro due figli Archie e Lilibet negli Stati Uniti. Tra l’altro, proprio Meghan Markle è stata tra i tanti vip che si sono scagliati contro la sua rielezione alle elezioni presidenziali americane del 2020. Nel corso dell’intervista, Trump ha anche accennato al fatto di esser convinto che il loro matrimonio non durerà, aggiungendo che Harry si sarebbe annoiato di essere “dominato” o che Meghan avrebbe iniziato a desiderare un altro uomo: “Sì, sono stato un ottimo preveggente, come sa, ho predetto quasi tutto: finirà e finirà male. Mi chiedo se Harry si inginocchierà a supplicarla. Sai, penso che Harry sia stato condotto lungo un sentiero”.

Infine, Piers Morgan ha chiesto a Trump se – nei panni della regina Elisabetta II – lui avrebbe rimosso ogni titolo reale alla coppia. La risposta è stata lapidaria: “Lo farei, l’unica cosa su cui non sono d’accordo con la Regina, probabilmente una delle uniche cose in assoluto, è che penso che avrebbe dovuto dire: ‘Se questa è la tua scelta va bene, ma non hai più titoli e francamente non vieni intorno'”, ha detto Trump. “Harry è stato così irrispettoso nei confronti del Paese e penso che sia ancora imbarazzante ciò che fatto“.