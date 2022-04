Ha deciso di mettere qualche migliaio di chilometri di distanza tra se e i recenti problemi, in primis le conseguenze dello scandalo della notte degli Oscar e le voci insistenti di divorzio imminente dalla moglie Jada Pinkett. Stiamo parlando di Will Smith, che nelle scorse ore è stato immortalato al suo arrivo all’aeroporto privato Kalina di Mumbai, in India, assolutamente da solo (cosa che sta alimentando ulteriormente i gossip). A pubblicare le immagini è il Times of India, che ha paparazzato l’attore in camicia bianca sbottonata, sorridente, appena atterrato con un volo privato: il quotidiano parla di “viaggio spirituale“, ricordando come già nel 2018 Smith si recò nel Paese per prendere parte a dei rituali Indù. In particolare, in quell’occasione, fu visto praticare la Pooja, una della pratiche cardine della religione induista. Cosa che potrebbe fare anche ora: “Si trova in città per visitare il tempio ISKCON a Kharghar dove si tengono quotidianamente meditazioni sui mantra, puja e aaratis (pratiche induiste, ndr)”, scrive il Times of India.

