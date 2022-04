Di poche cose ci si può fidare meno che del gossip. Eppure a volte le cosiddette “fonti ben informate” c’azzeccano. Se sia questo il caso è, a oggi, impossibile a dirsi ma, nel caso, sarebbe una svolta da soap. La fonte ben informata stavolta ha parlato con Heat Magazine: Will Smith e Jada Pinkett sarebbero vicini al divorzio. A dare un ‘colpo’ al matrimonio, lo schiaffo che l’attore ha dato a Chris Rock durante la notte degli Oscar. “Hanno problemi da anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena“. La coppia ha attraversato varie fasi: dopo le reciproche confessioni di tradimento, non tra le mura di casa ma a mezzo stampa, hanno deciso di non porsi limiti di libertà arrivando a parlare di poliamore. I due sono sposati dal 1997 e si sono conosciuti sul set del Principe di Bel Air . Si tratterebbe di un divorzio che mette ‘in ballo’ un patrimonio da 350 milioni di dollari che andrebbe diviso a metà secondo la legge della California. “Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale. Lei aveva membri della famiglia che avevano una relazione non convenzionale, quindi è cresciuta in un modo molto diverso da come sono cresciuto io”, ha detto l’attore qualche tempo fa.