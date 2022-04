In occasione della Pasqua ortodossa, il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha partecipato alla funzione nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Mentre in Ucraina la guerra continua e non è stata raggiunta l’intesa per una tregua neanche nel giorno della festività religiosa, che coincide con il 60esimo giorno di conflitto, il leader del Cremlino ha deciso di mostrarsi in pubblico presentandosi alla messa.

Come si vede nelle immagini, al fianco di Putin, come negli anni precedenti, c’era anche il sindaco della capitale, Sergey Sobyanin. La funzione è stata celebrata dal patriarca di Mosca, Kirill. Putin partecipa regolarmente alle principali celebrazioni religiose, a Natale in chiese fuori Mosca e a Pasqua nella cattedrale di Cristo Salvatore.