“Mamma Grace, certo che mi manca anche adesso che sono passati 40 anni dalla sua morte”. È un Alberto di Monaco intimo e confidenziale quello che ricorda, ai microfoni del Corriere della Sera, la mamma Grace Kelly, scomparsa quasi mezzo secolo fa. L’occasione è stata la sua partecipazione ad Euroflora, l’esposizione floreale che ha aperto i battenti oggi nei Parchi di Nervi a Genova: il Principe, ha accarezzato la rosa dedicata alla madre, la Princesse Grace, una soave varietà dai petali bianchi screziati di fucsia. Il sovrano di Montecarlo ha quindi rivelato di parlare spesso della madre con i suoi due figli, i gemelli Jaques e Gabriella, avuti dal tormentato matrimonio con Charlene: “Sì, ho spiegato loro dei ritratti e delle fotografie che vedono del Palazzo della nonna che non hanno mai conosciuto, Grace”. Quindi – parlando nella nostra lingua – ha ammesso di sentirsi un po’ italiano: “E’ così, c’è un legame”, ha detto. La sua visita ai giardini ha proprio ricalcato le orme di quella fatta da Grace Kelly nel 1966 e rimasta nella storia: per questo ad Alberto è stata donata una riproduzione in argento della foto ufficiale della madre ad Euroflora.