Da personal trainer a star dei reality, poi la parentesi nel mondo del porno e, infine, la caduta nell’oblio che lo ha fatto finire sul lastrico. Stiamo parlando di Davide Di Porto, uno degli storici protagonisti dell‘Isola dei Famosi, edizione 2010: l’avventura in Honduras lo aveva lanciato come personaggio televisivo e per diverso tempo ha avuto modo di frequentare i salotti del piccolo schermo e i talk show. Poi la decisione di lanciarsi nell’hard, cimentandosi con i film porno, salvo accorgersi che quella non era la sua strada. Da lì il buio: i riflettori su di lui si sono spenti, non è più riuscito a trovare lavoro e ora si trova costretto a vivere di espedienti.

È stato lui stesso a raccontare la sua parabola al settimanale “Nuovo“: “La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare. Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno”. Quindi Davide Di Porto si è scagliato contro il mondo della televisione: “Mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato”, ha detto. Salvo però dirsi pronto a tornare alla ribalta, magari proprio in un reality: “La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono all’Isola dei Famosi non ci sono anche io. Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me?”.