Un uomo australiano è titolare di un record molto particolare: il rutto più rumoroso di sempre con ben 112.4 decibel. “Le Iene” hanno provato l’impresa coinvolgendo alcuni personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra questi Salvo Veneziano, il famoso pizzaiolo della prima edizione del “Grande Fratello”.

“A chi lo dedico? Ad Alfonso Signorini e lo chiamo Alfonsino”, ha detto Veneziano che ha portato a casa il secondo posto con 89 decibel: “Mi sono spaventato, sono molto soddisfatto”, ha aggiunto nel corso della chiacchierata post gara con l’inviato Alessandro Onnis. Il motivo di tanto astio nei confronti del conduttore del reality di Canale 5? Veneziano era tornato nella casa più spiata d’Italia nel 2020, quando fu espulso dalla produzione per le dichiarazioni sessiste pronunciate nei confronti delle influencer Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Durante una conversazione Salvo si era riferito infatti alla De Panicis dicendo: “Se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… Quella si merita due schiaffi, è proprio da maciullarla… (e continua a descrivere un incontro sessuale con parole che preferiamo non riportare, ndr)”.

Da quel momento Veneziano ha più volte attaccato Signorini con diversi post sui social, il sito Dagospia aveva anche accennato ad azioni legali del direttore di Chi. Ora l’ultimo “attacco”, questa volta sonoro e con una dedica non elegantissima. Come avrà reagito il giornalista?