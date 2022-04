L’ultima edizione degli Oscar continua a far parlare, e questa volta non si tratta del pugno di Will Smith ai danni di Chris Rock. Uno dei momenti più toccanti dell’evento è stata l’apparizione di Liza Minnelli che, sulla sedia a rotelle, insieme a Lady Gaga, ha presentato il premio per il Miglior Film. Secondo quanto raccontato, però, da un caro amico della Minnelli, il pianista Michael Feinstein, davanti ai microfoni del The Jess Cagle Show di SiriusXM, la situazione avrebbe fatto soffrire molto la figlia di Judy Garland: “Ha accettato di apparire agli Oscar solo se fosse stata su una sedia da regista, perché ha avuto problemi alla schiena. Mi ha detto: “Non voglio che la gente mi veda zoppicare. Sai, voglio avere un bell’aspetto”. Leggi Anche Will Smith e Jada Pinkett vicini al divorzio? “Si parlano a malapena”

All’ultimo, però, le cose sono cambiate e un direttore di scena ha avvertito la star che, invece della sedia da regista, avrebbe avuto una sedia a rotelle: “Era nervosa e questo la faceva sembrare fuori. Riuscite a immaginare di essere improvvisamente costretti a essere visti da milioni di persone nel modo in cui non vorreste essere visti? Questo è quello che le è successo”. A supportarla, sul palco del Dolby Theatre, un’affettuosa Lady Gaga che, vedendola in difficoltà, le ha sussurrato: “I got you”, (ti proteggo io, ndr).