Se la tua popstar del cuore fa una diretta Instagram e tu puoi chiedere l’accesso per parlarle, ci sta che tu faccia un tentativo sperando che magari scelga proprio te per intervenire in diretta. Così Laura Pausini ha accolto la richiesta di accesso live di due fan brasiliani che evidentemente non pensavano di essere tanto ‘fortunati’ da essere i prescelti della loro cantante del cuore. Infatti, appena sono apparsi in video, erano nudi ed era abbastanza chiaro che si trovavano nel bel mezzo di un momento di intimità: “Ma stavate facendo l’amore?“, ha chiesto la Pausini. E, a risposta affermativa, ha esclamato: “No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciul*ndo, adoro!” .