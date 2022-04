Si sa, Elisabetta II è la regina dei record: nei suoi 96 anni di vita, di cui 70 trascorsi sul trono del Regno Unito, ne ha viste tante ma questa le mancava. È diventata una Barbie. Proprio così: nel giorno del suo 96esimo compleanno, la Mattel ha voluto omaggiare la Sovrana dedicandole un modello dell’iconica bambola. E, neanche a dirlo, la “Barbie Signature Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Doll”, questo il nome ufficiale, è andata sold out nel giro di pochi minuti nonostante la policy che vietava di comprarne più di tre per singolo acquirente. Troppo bello e memorabile questo esemplare da collezione per farselo sfuggire: la figura della “Queen” ha conquistato subito appassionati, fan ma anche tanti giovani che la vedono come un’icona.

Un’icona ritratta con uno dei suoi look più simbolici, quello sfoggiato occasione della visita a Londra di Donald e Ivana Trump nel 2019, al banchetto di Stato che si era tenuto a Buckingham Palace. Sua Maestà aveva infatti indossato un abito bianco con cristalli ricamati, la fascia e la spilla a stella dell’Ordine della Giarrettiera (il più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, ndr), una tiara di rubini e diamanti, con collana abbinata e la spilla della regina Vittoria. Ovviamente, nella trasposizione in formato Barbie c’è stata qualche modifica: l’abito della bambola è in realtà avorio e la corona è invece quella in platino e diamanti appartenuta alla regina Mary e sfoggiata da Elisabetta II il giorno del suo matrimonio. Decisamente regale è anche la scatola che contiene la bambola e che ricorda la sala del Trono di Buckingham Palace e ha rimandi al 70° anniversario della sua ascesa al trono, celebrato con il Giubileo di Platino.

“Nel 1952, quando salì al trono, le donne non erano incoraggiate a lavorare e i politici espressero dubbi su una giovane monarca – ha spiegato al Daily Mail Kate Williams, biografa reale autrice di ‘Our Queen Elizabeth’ – ma lei provò loro che si sbagliavano, dimostrandosi un’abile leader e diplomatica. Mentre Sua Maestà celebra questo importante giubileo, è meraviglioso vedere un marchio iconico come Barbie condividere l’impatto che importanti figure femminili storiche hanno in qualità di leader, inventrici e pioniere per le nuove generazioni“. La Barbie è in vendita sui canali ufficiali al prezzo di 75 dollari, circa 68 euro.