Una foto non fa primavera. Almeno, non in questo caso. Se è vero che Charlene e il principe Alberto di Monaco sono apparsi a Pasqua in una “cartolina di famiglia” che sembrava dire “pace fatta”, i rumors vanno in una direzione contraria. Scrive Voici.fr che la principessa avrebbe parlato di divorzio: “Per la prima volta, Charlene ha pronunciato questa parola e questo è impensabile per lui. È pronto a tutto pur di non arrivare a tanto e lei lo sa molto bene”. I settimanali rosa hanno a lungo raccontato del fatto che, tornata dal Sudafrica, la principessa abbia preferito alloggiare in una clinica e non a Palazzo, dove sembra che non voglia fare ritorno in pianta stabile: “Lei ha accettato di apparire a fianco di Alberto in occasione dei grandi eventi, come Il ballo della rosa o il Grand Prix, o di cerimonie internazionali”. Sarà davvero così? La foto di Pasqua faceva parte di uno dei tanti ‘eventi’ formali ai quali la principessa prenderà parte?