È morta nella notte tra il 18 e il 19 aprile Ludovica Bargellini. Un incidente con la sua auto: all’incrocio tra via Colombo e via Grotta Perfetta, Roma, l’attrice 35enne è andata a sbattere contro un muro. Secondo le prime ipotesi, Bargellini sarebbe stata colta da un colpo di sonno. Nota per aver recitato nella serie The Young Pope, aveva prestato il suo volto anche ad alcuni spot, da Campari a Now Tv. Diplomata al Centro sperimentale come costumista, solo dopo ha intrapreso il percorso da attrice, studianDo al Teatro Azione di Roma.