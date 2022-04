Se guardando la puntata de I Soliti Ignoti in onda a Pasquetta avete pensato “chi è questo ospite?”, si potrebbe dire (ma non lo diremo) che siete dei boomer. Gianni Celeste è stato ospite di Amadeus su RaiUno ed ha cantato il suo cavallo di battaglia, “Povero Gabbiano“: “La canzone è ovunque, la conoscono tutti anche e soprattutto i ragazzi”, ha detto il conduttore. In realtà il titolo della canzone è Tu Comm’a Mme e, nonostante risalga al 1988, è diventata virale solo adesso. Sì, nel 2022. Tra l’altro Gianni Celeste, vero nome Giovanni Grasso, è nato a Catania 57 anni fa ma ama cantare neomelodico. A fare diventare un tormentone social la canzone ci ha pensato il figlio del cantautore. Poi ci si sono messi alcuni vip (Gianni Morandi in testa) è Povero Gabbiano è diventata una hit social. “Giallo” sul saluto di Amadeus a Gianni Celeste: “A presto”, ha detto il conduttore. Ce lo ritroveremo in gara a Sanremo?