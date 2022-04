Un abito a fiori in “tinta” con quelli della famiglia: il marito Alberto e i due figli Jacques e Gabriella. Charlene di Monaco riappare in pubblico in uno scatto diffuso via social. La principessa ha pubblicato lo scatto insieme alla famiglia nel giorno di Pasqua augurando buona festa a tutti.

Lo scatto smentisce le ultime indiscrezioni che la davano lontana dal Principato di Monaco. Charlene di Monaco nella foto, scattata da Eric Mathon per il Palais Princier, appare sorridente e di nuovo in forma dopo la grave infezione a naso e bocca che l’ha costretta a passare un intero anno in Sudafrica. L’ultimo post sull’account ufficiale della principessa risaliva al 25 gennaio. Da allora una serie di voci l’hanno data prima di rientro nel Principato, poi di nuovo lontana, imbarcata su un aereo privato a Nizza. Ora, appunto, l’ultimo scatto, realizzato per Pasqua che la immortala invece accanto alla sua famiglia.