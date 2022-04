È stata una Pasqua speciale per Cristina Chiabotto. A un anno dalla nascita della sua prima bambina, Luce, ha annunciato sui social la sua nuova gravidanza: “Torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”.

Il secondo figlio arriva dopo due anni dal matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio, a settembre 2020, con cui ha condiviso il sogno di costruire una famiglia dopo la lunga relazione con Fabio Fulco. In una story la Chiabotto fa il confronto con la Pasqua del 2021, sempre con il pancione in bella vista: “Baby loading”, scrive scherzando.