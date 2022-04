“Continuo a pensare che siano solo dei bravi paraculi”. “Ma quanto è pagliaccio Damiano dei Maneskin da 1 a 10? Incredibile”. Poi chef Rubio: “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grr quanto siete ribelli cazzo”. Sono alcuni tweet che Damiano David, il leader dei Maneskin, ha postato sulle Instagram stories. Il frontman della band che si è appena esibita al Coachella Festival facendo davvero impazzire il pubblico (bravi ragazzi), ha preso posizione a favore dell’Ucraina contro Putin con un “vaffa”. Ecco arrivare gli insulti. Stavolta Damiano non è stato zitto: “Benvenuti in Italia“, il suo commento. E non è una mancata una risposta per Chef Rubio: “Doppia salsiccia per me“.