Normalità ritrovata per Fedez a quasi un mese dall’intervento al San Raffaele di Milano, dove i medici hanno asportato al rapper un tumore neuroendocrino al pancreas. Il cantante ha festeggiato Pasqua e Pasquetta con la famiglia sul lago di Como ed è stato proprio da lì che è tornato a mostrare la cicatrice sull’addome: “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato“, ha scritto su Instagram nel giorno di Pasquetta. “Non vedo l’ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco”, ha aggiunto Fedez che presto potrebbe tornare in tv come giurato di “X Factor”.

