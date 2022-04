È tempo di confessioni ad Amici di Maria De Filippi in attesa della nuova puntata del serale in onda sabato 16 aprile su Canale 5. Durante il pomeridiano di venerdì 15 aprile, Maria De Filippi ha deciso di parlare con Luigi Strangis, il cantante della squadra Zerbi – Celentano.

L’allievo si è aperto con la conduttrice, raccontando in particolare del diabete di cui soffre da quando aveva 16 anni. “Perché mi controllo sempre? Per il diabete, se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni mi incide sulla glicemia”. Per questo, spiega, spesso non reagisce e si morde la lingua invece di rispondere. “Come faccio? – spiega ancora alla conduttrice – Penso che non ci sia nulla così devastante nella vita, per lasciarmi scivolare tutto penso che ci sia di peggio. Ma non è che funziona sempre. Non è matematico”.

“Controllare le emozioni fa male, per questo hai la gastrite”, prova quindi a dirgli De Filippi che indaga anche sui legami nati all’interno della scuola, da quello con Crytical, il rapper uscito da poco, a quello con Guido, ballerino eliminato invece durante il pomeridiano. Nessun accenno a Carola Puddu che tanti fan sperano ancora di vedere insieme al cantante.

Tornando poi al discorso diabete, De Filippi puntualizza: “Sapevo che era una questione di alimentazione e a cosa può portare l’ipoglicemia ma non sapevo del discorso dell’emotività. Quando in puntata hai bisogno dello zucchero, dillo”. “Ma io lo dico, ci sono livelli dove so che posso stare e livelli in cui non posso stare”, spiega ancora il cantante.

Quindi è il momento di un’altra confessione, questa volta, però, della conduttrice stessa. “A me una volta è capitato, pensavo di svenire e son scappata”, dice De Filippi, riferendosi a un episodio avvenuto in una vecchia puntata di Amici. “Eravamo in diretta ma ero seduta, avevo la sensazione che poteva essere…e mi è venuto il panico – spiega ancora – Fortunatamente vicino a me c’era Zanforlin (Luca, ex autore ndr.) e gli ho detto ‘continua tu’ e sono scappata fuori”. Poi, racconta ancora, “mi son fatta misurare la pressione, ho visto che non era vero e son rientrata”. “Non so cosa sia stato, per un anno mi son trascinata questa paura (di svenire ndr.). Se l’avessi tutti i giorni non sarebbe facile”. A tranquillizzarla è l’allievo, che spiega cosa gli succede in ipoglicemia e conclude: “A furia di andare avanti capisci come reagisce il corpo, se stai andando in ipoglicemia lo capisci”.