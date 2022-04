In casa Ferragnez è tornato il sereno. Dopo l’operazione al pancreas subita, Fedez si divide tra gli impegni da papà di Leone e Vittoria e quelli di nel sociale attraverso la sua Fondazione. Ieri sera un altro piccolo traguardo: la prima cena mondana fuori con la moglie Chiara Ferragni. I due si sono regalati una serata romantica all’interno dello splendido Palazzo Recalcati, edificio del XVI secolo a due passi dal Duomo di Milano. Immancabile il momento del brindisi con, però, un “imprevisto”: “Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici“, dice, parlando di sé in terza persona e inquadrando, al posto del bicchiere, il medicinale. Gli alcolici al momento sono vietati, ma Fedez non ne fa un dramma: “Fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica”.