Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, termina il suo discorso all’Università della North Carolina e si volta verso destra tendendo la mano come per ricevere una stretta. Solo che non c’è nessuno. Così dopo qualche secondo si gira avviandosi verso l’uscita. Nel frattempo partono gli applausi del pubblico e la trasmissione in streaming viene interrotta. Non è chiaro se Biden non si sia reso conto di non avere nessuno accanto o se, al contrario, abbia fatto quel gesto con un intento “scherzoso”.