L’attore Joseph Gatt, apparso negli episodi di “Il Trono di Spade“, è stato arrestato e accusato di aver avuto presunti contatti online sessualmente espliciti con un minore. È stata la polizia di Los Angeles a comunicare alla stampa ciò che è accaduto il 6 aprile scorso quando la divisione minorile della Internet Crimes Against Children Task Force del dipartimento californiano è entrata nella casa di Gatt con un mandato di perquisizione. L’attore è stato quindi arrestato. La polizia avrebbe fatto irruzione dopo aver ricevuto informazioni secondo cui Gatt sarebbe stato coinvolto in “contatti online sessualmente espliciti online oltre i confini dello stato”. La polizia sta cercando di identificare eventuali altre vittime e per questo ha chiesto a chiunque avesse maggiori informazioni di contattare i loro uffici. Gatt è stato comunque rilasciato con una cauzione di 5.000 dollari dopo poche ore. Joseph Gatt ha 50 anni, è nato a Londra ma si è trasferito da molti anni a Los Angeles dove ha lavorato sui più importanti set di Hollywood. Conosciuto soprattutto per aver interpretato Thenn Warg ne Il trono di spade, Gatt è apparso anche in Thor, Star Trek into the darkness e Dumbo di Tim Burton. Prima di intraprendere la carriera d’attore, Gatt è stato modello per Armani, Gucci, Levi’s e decine di altri prestigiosi marchi della moda. L’attore vive a Los Angeles con Mercy Malick, sua compagna dal 2009.