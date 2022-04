“Si è rintanato nella sua camera da letto per due giorni, apparentemente per guardare porno sulla tv via cavo“. Era il 1993 e il racconto riguarda il duca di York. Andrea, stando a quanto Tina Brown scrive in The Palace Papers, era ospite nella villa californiana dell’ex ambasciatore statunitense nel Regno Unito. Si era appena separato dalla Ferguson ed era come “un adolescente ossessionato dal sesso“. Secondo l’autrice dell’attesissimo libro in uscita a maggio, la padrona di casa rimase sconvolta dall’atteggiamento del principe. Per due interi giorni sarebbe stato chiuso nella sua stanza a guardare film hard. E dopo il coinvolgimento del terzogenito della regina Elisabetta nello scandalo sessuale legato alla figura di Jeffrey Epstein, il nome del duca di York è stato citato, con quello della ex moglie Sarah Ferguson, in un procedimento in corso all’Alta corte di Londra. Il motivo? Avrebbero ricevuto una cospicua somma di denaro come intermediari d’affari da Selman Turk, accusato di frode.