È in vendita la casa dove ha vissuto Raffaella Carrà. Siamo in via Nemea 21, quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti, a Roma. Un quariere definito come la “Hollywood della Capitale” perché molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto di viverci. La casa della Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021, ha una superficie di 420 mq, tre ingressi indipendenti, diversi terrazzi e balconi. Si tratta dell’intero piano di una palazzina. Nove camere da letto e nove bagni per quel che riguarda la zona notte mentre la zona giorno ha cinque vani con altri tre bagni. Ci sono anche una palestra e una sala trucco. La trattativa? È riservata.