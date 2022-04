Con canotta e casco in testa, così Mauro Corona ha partecipato, sabato 9 aprile, alla Staffetta alpina di Misurina, incurante della tempesta di neve in corso e delle basse temperature. L’evento sportivo, che ha così celebrato la sua 21esima edizione, prevede la combinazione di tre specialità: fondo, discesa e skialp. A partecipare sono state 45 squadre, tra le quali quella chiamata Disperata, dove Corona ha gareggiato. Lo spirito dell’intero evento è sì quello agonistico, ma il divertimento non manca: tante squadre, infatti, si presentano mascherate, con i nomi più originali e i costumi più buffi. Il 71enne, ospite fisso nel programma di Cartabianca, di Bianca Berlinguer, si è piazzato al 42° posto nella categoria di sci di fondo, dando prova della sua ottima forma fisica e lasciando il podio a Martin Coradazzi. Il team Disperata, invece, arriva in quarantesima posizione. Mauro Corona alla fine dell’evento si è detto entusiasta e felice di aver preso parte all’esperienza.