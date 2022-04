È morto sul colpo Lorenc Beqari, l’uomo che, sabato scorso 9 aprile, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo ed è finito fuori strada, andandosi a scontrare contro gli alberi. L’uomo, che abitata a Ravenna, era in viaggio verso Forlì, città della sua compagna, Sandra Tampieri. La donna, nota per aver partecipato, negli anni ’90, a numerose puntate del Maurizio Costanzo Show, ha scelto Facebook per sfogarsi ed esternare il suo forte dolore: “Amici, ieri sera alle 7.30 è morto il mio fidanzato, ha avuto un incidente in macchina mentre veniva da Ravenna verso Forlì. Io dopo 1 ora che non rispondeva al tel, mi sono messa in macchina e sono arrivata alla Ravegnana. C’era la polizia che aveva bloccato la strada e ho avuto un presentimento terrificante. Il mio Lorenzino era morto, l’uomo con cui avevo vissuto l’anno più bello della mia vita, colui che amavo sopra me stessa. VORREI MORIRE ANCH ‘IO. ANCHE MIO FIGLIO PIANGE PERCHÈ SI ERA AFFEZIONATO E PENSAVA FOSSE LA PERSONA GIUSTA PER ME. NON SO SE CE LA FARÒ AMICI. STATEMI VICINO. VORREI MORIRE ANCH ‘IO”.

Ancora incerte le cause dell’incidente mortale: l’ipotesi più accreditata è quella del malore improvviso.