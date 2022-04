Doveva essere una giornata all’insegna del motocross e invece è finita al policlinico Gemelli di Roma. Brutta avventura per Max Giusti che domenica, 10 aprile, è caduto dalla moto mentre partecipava a una gara di motocross. “La gara è finta così … lussazione al braccio sinistro”, scrive su Instagram, mostrando anche i numerosi lividi sulle braccia: “Quelli che vedete sono i lividi delle sassate di quelli che stavano davanti, porca miseria, ne ho prese tante”. Fortunatamente al policlinico i dottori sono riusciti a risolvere il problema alla spalla e Max Giusti ci tiene a ringraziarli.

Quella per il motocross è una passione storica di Giusti, che, in un’intervista a Vanity Fair aveva dichiarato: “Sono state migliaia le sere in cui mi sono addormentato pensando a una curva, a una traiettoria, a un sorpasso”. Un amore dichiarato anche su Instagram: “Quando salgo in moto torno ragazzino!”. Tanti gli auguri di pronta guarigione da parte di colleghi, come Dj Ringo, anche lui appassionato di moto. Max Giusti non è stata l’unica star ad aver avuto un incidente questo weekend: come lui, anche Jimmy Ghione, che si è ribaltato con l’auto durante una gara.