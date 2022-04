Non sono trascorsi neanche 5 minuti dall’inizio dell’intervista quando Sabrina Ferilli si è trovata ad affrontare un piccolo inconveniente. Siamo a Che Tempo Che Fa, durante la puntata andata in onda ieri 10 aprile. L’attrice è stata ospite di Fabio Fazio insieme a Leonardo Pieraccioni per presentare il film ‘Il sesso degli angeli’. Il conduttore, dando vita ad una gag, ha domandato: “Sabrina, bevi qualcosa? Vorrei che gli ospiti fossero a proprio agio”. Lei ha annuito e un cameriere le si è avvicinato ma, proprio nel momento in cui stava poggiando il vassoio, il bicchiere è scivolato: “Accidenti! Mi tremava la mano”, ha detto lui. Sabrina Ferilli allora: “Attenzione, è cascato tutto lo champagne. Ma che è successo? E adesso si è portato via il bicchiere”. “Te lo riporta”, l’ha rassicurata il padrone di casa. Poco dopo, infatti, il secondo tentativo è andato a buon fine. Per Pieraccioni, invece, solo una bottiglietta d’acqua: “Si sono studiati questa gag da mesi, capito?“, ha detto l’artista toscano, interprete e regista della pellicola, in tutte le sale da giovedì 21 aprile.

L’intervista è poi proseguita con la presentazione del film, battute e tante risate. Proprio sulle risate in studio, Pieraccioni si è voluto soffermare. “Ma c’è una signora che ride in continuazione“, ha detto l’attore fiorentino. I fan del programma di Rai 3, probabilmente, lo avranno notato già da tempo. “È un signore – ha chiarito Fazio -. Sì, si diverte”. Le telecamere lo hanno ripreso in volto e con lui Pieraccioni ha deciso di dividere le noci che il conduttore gli aveva appena regalato (per Sabrina Ferilli, invece, un trionfo di frutta). “È lei che ride? Prenda la noce più matura, può anche tirarla”, ha scherzato Pieraccioni. Il siparietto si è concluso con il conduttore che ha regalato all’attrice romana un mazzo di rose rosse mentre per l’attore toscano solo un calendario 2022: “Grazie, lo riciclo subito e lo do al signore (che ride, ndr)”. “È sempre bella e simpatica Sabrina Ferilli”, ha commentato Antonella Clerici su Twitter. “Sabrina Ferilli e la sua solita marcia in più”, le parole di Selvaggia Lucarelli. “Sono spettacolari”, “Favolosi”, gli altri commenti sulla coppia ospite di Fazio. Insomma, una chiacchierata spassosa, che è stata molto apprezzata anche sui social. Ma d’altronde da Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli non ci si poteva aspettare altro.