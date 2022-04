Il comportamento di Cristiano Ronaldo dopo la partita Manchester-Everton è stato immortalato in un video che ha fatto il giro del web. L’attacante esce dal campo e mentre percorre il tunnerl allunga la mano verso un tifoso dandogli un colpo e facendo cadere qualcosa. Ronaldo è evidentemente furioso per aver perso la partita.

Adesso, resosi conto della gravità del gesto, CR7 si scusa (dopo che il Manchester ha resto noto di voler avviare un’indagine interna): “Non è mai facile controllare le emozioni in momenti come quello che stiamo vivendo, Ma noi dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti, e dare l’esempio per tutti i ragazzi che amano questo sport bellissimo. Vorrei chiedere scusa per il mio sfogo e, se possibile, vorrei che il tifoso coinvolto venisse a Old Trafford ad assistere a una partita, come dimostrazione di fair-play e sportività”. Ma a raccontare i fatti dal punto di vista del ragazzo che ha ricevuto il colpo ci ha pensato la madre, che ha parlato con il Liverpool Echo: “Ronaldo ha aggredito io figlio, Jake è autistico e soffre di disprassia ed ora è arrabbiato e sconvolto. Lui ha filmato tutti i calciatori del Manchester United perché eravamo vicini al tunnel. Poi ha abbassato il telefono perché Ronaldo aveva tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Voleva vedere di cosa si trattava. Ronaldo ha rotto il telefono di mio figlio e ha continuato a camminare. Mio figlio piangeva, non vuole tornare più allo stadio. Avrei capito se Jake stesse sventolando il telefono vicino alla sua faccia, ma non è stato così”.