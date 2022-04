“In uno di questi viaggi ho incontrato un uomo che era identico al mio babbo, lo stesso piglio burbero… Il mio babbo, solo un po’ più piccolo e ci ho passato un pomeriggio insieme. Mi piace pensare che il mio babbo adesso sia in Cile e gestisca un alberghetto sulla strada. Ha sempre sognato di andare in Sud America… Era simpatico, il mio babbo, ma averlo come babbo non era cosi facile perché lui non ha avuto una vita facile”. Così Jovanotti, ospite di Mara Venier a Domenica In. Un’ospitata perfetta, a cominciare dallo stile che Lorenzo Cherubini ha nel dna. ‘All denim‘ con camicia jeans e jeans, mocassini senza calze, decisamente in forma, Jovanotti ha iniziato dicendo alla conduttrice di non averla mai incontrata: “grave errore” perché la zia Mara ha subito mandato un filmato vintage per dimostrare il contrario (salvo ammettere poco dopo che è stato un autore a ricordarle l’incontro perché non se lo ricordava nemmeno lei). Poi la storia di Jova: dagli esordi con Cecchetto alla passione per la bicicletta fino alla famiglia, un racconto a tutto tondo. Momenti di commozione parlando della mamma: “Assomiglia a mia figlia“, il commento del cantante. “Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza… È stata strepitosa” (la ventitrenne ha avuto a che fare con la malattia, un linfoma di Hodgkin). “Con Morandi mi diverto molto, l’altro giorno gli ho mandato un pezzo nuovo che ho scritto per lui… A Pasquetta ci vediamo in studio da me. Lui poi è un mangiatore, andiamo per ristoranti, beviamo un bicchiere di vino…”, ha detto Lorenzo a proposito della sua amicizia con il cantante di Monghidoro. Immmancabile il video messaggio di Amadeus che si lancia anche come cantante con il ritornello del nuovo pezzo di Jova, I Love You Baby.