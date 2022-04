Cielo dammi la luna: con questa canzone Sangiovanni è tornato “a casa”. Sul palco di Amici, nel sarale del 9 aprile, il cantante è apparso con il suo nuovo look: capelli rasati. Come mai questa scelta? “I miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre. Ora sono felice, mi sento veramente bene. Mi piaccio così e questo taglio ha tanti vantaggi, tra cui faccio la doccia in cinque minuti e i capelli non li asciugo neanche”, ha spiegato Sangio. Il suo album, Cadere, Volare, è appena uscito. “La mia musica, ad un primo ascolto, può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. – ha detto Sangiovanni – Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza. Io sono questo, alti e bassi, giorni alterni, cadere, volare”. E quanto al nuovo look, cosa ne pensano i suoi fan? In un primo momento, almeno a guardare i commenti su Instagram, non l’hanno presa benissimo: “Ma cosa hai fatto?” ,”Ma i capelli?”, “Perché?”. I commenti sull’esibizione di ieri sera però sono senza dubbio positivi e c’è da scommettere che i fan si siano già innamorati questo cambio di look.